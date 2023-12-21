Белый дом намерен работать над получением консульского доступа к Уилану

США будут работать над получением консульского доступа к осужденному в России за шпионаж Полу Уилану после его заявлений, обсуждают с Москвой его возвращение в штаты. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы очень озабочены заявлениями Пола Уилана и продолжим работать посредством нашего посольства в Москве над обеспечением консульского доступа к нему и урегулированием этих прямых озабоченностей с нашими российскими коллегами", - заявил Кирби. Он утверждал, что США "в последние несколько дней выдвинули серьезное предложение" по вопросу возможного обмена Уилана, но РФ якобы "отвергла его".

"Мы усердно работаем над тем, чтобы понять, что мы можем сделать, чтобы выдвинуть другое предложение, которое привело бы к большему успеху в вопросе освобождения его [Уилана] и [арестованного по делу о шпионаже] Эвана [Гершковича]", - подчеркнул Кирби.