Кирби отказался обсуждать вопрос использования активов РФ для Украины
В Вашингтоне считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает «РИА Новости».
У него спросили, рассматривает ли администрация президента США возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины.
«Пока слишком рано говорить», — ответил Кирби.
По его словам, Белый дом все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса президента США Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.
Ранее сообщалось, что Вашингтон начал переговоры с союзниками об использовании активов России для военной поддержки Украины.
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