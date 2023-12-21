Кирби отказался обсуждать вопрос использования активов РФ для Украины

В Вашингтоне считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает «РИА Новости».

У него спросили, рассматривает ли администрация президента США возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины.

«Пока слишком рано говорить», — ответил Кирби.

По его словам, Белый дом все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса президента США Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.