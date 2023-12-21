Кирби отказался обсуждать вопрос использования активов РФ для Украины

В Вашингтоне считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Кирби отказался обсуждать вопрос использования активов РФ для Украины
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У него спросили, рассматривает ли администрация президента США возможность использования замороженных активов России для поддержки Украины.

США начали срочные переговоры об использовании активов РФ для Киева

«Пока слишком рано говорить», — ответил Кирби.

По его словам, Белый дом все еще ждет от американского конгресса одобрения запроса президента США Джо Байдена на выделение дополнительных денег Киеву.

Ранее сообщалось, что Вашингтон начал переговоры с союзниками об использовании активов России для военной поддержки Украины.

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