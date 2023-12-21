AFP: Франция закроет посольство в Нигере

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, мы решили закрыть наше посольство в ближайшее время", - приводит агентство слова источника, который добавил, что диппредставительство уже приступило к "увольнению и выплате компенсаций" работавшим в нем местным жителям.

В конце июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления государством был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Одним из решений новых властей стала денонсация соглашений с Францией о размещении в Нигере воинского контингента для борьбы с отрядами экстремистов. Франция начала вывод своих войск с территории африканской страны 10 октября. На тот момент в Нигере находились около 1,4 тыс. французских военнослужащих. 4 декабря Нигер аннулировал военное сотрудничество с Евросоюзом, отозвав свое разрешение на развертывание миссии сообщества в Ниамее.