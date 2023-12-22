Песков: Москва не оставит в покое страны, конфискующие активы РФ

Вопрос с незаконно изъятыми российскими активами постоянно находится на повестке США и Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ`Дмитрий Песков 22 декабря, передает ТАСС.

Песков: Москва не оставит в покое страны, конфискующие активы РФ
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По его словам, это потенциально опасно для мировой финансовой системы. «В случае реализации таких планов, это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что планирующие реализовать схему использования замороженных активов России, должны понимать, то Москва не оставит их в покое.

Россия будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное, приводит слова Пескова РИА Новости. «И это, безусловно, будет иметь — и европейцы, и американцы прекрасно это понимают — это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал», — сказал Песков.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на американских и европейских чиновников, что администрация президента США Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками в ЕС `б использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Обсуждение началось на фоне проблем с выделением США помощи Украине.

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