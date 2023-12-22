Песков: Москва не оставит в покое страны, конфискующие активы РФ

Вопрос с незаконно изъятыми российскими активами постоянно находится на повестке США и Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ`Дмитрий Песков 22 декабря, передает ТАСС.

По его словам, это потенциально опасно для мировой финансовой системы. «В случае реализации таких планов, это будет очень серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что планирующие реализовать схему использования замороженных активов России, должны понимать, то Москва не оставит их в покое.

Россия будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное, приводит слова Пескова РИА Новости. «И это, безусловно, будет иметь — и европейцы, и американцы прекрасно это понимают — это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал», — сказал Песков.