Медик объяснил, почему Лукашенко проводил совещание шепотом

Медик объяснил, почему Александр Лукашенко проводил совещание шепотом
Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что у него пропал голос, но не стал отменять совещание и провел его шепотом. Губернатор Гродненской области и медик по образованию Владимир Караник объяснил, что со здоровьем у лидера Беларуси.
«Проблемы с голосом у Александра Лукашенко связаны с несоблюдением рекомендаций. Его практически невозможно заставить соблюдать лечебно-охранительный режим. Основная рекомендация была два дня назад – голосовой покой. А президент не поберег себя», – отметил эксперт.
По его словам, у Лукашенко очень большой объем совещаний, встреч. Хорошо, что президенту вообще удалось сохранить голос, пишет АиФ. Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Лукашенко объяснил, почему нужно заканчивать конфликт на Украине.