США начали срочные переговоры об использовании активов РФ для Киева

Власти Соединенных Штатов начали срочные переговоры с партнерами и союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Об этом пишут обозреватели Дэвид Э. Сэнгер и Алан Раппепорт в статье для New York Times.

Аналитики отметили, что Администрация «начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается».

По словам обозревателей, европейские и американские чиновники рассказывают, что Белый дом послал ясный сигнал о поддержке использования замороженных средств Банка России, объем которых превышает $300 млрд.

В частности, Вашингтон призвал Соединенное Королевство, ФРГ, Италию, Канаду, Францию и Японию подготовить стратегию по использованию средств к к 24 февраля 2024 года, дню начала российской спецоперации.

В последние недели обсуждение этой темы ведется на всех уровнях, пояснили Сэнгер и Раппепорт

Напомним, что в 2022 году в ЕС и США были заморожены активы Центробанка РФ, а также ряда российских предпринимателей. После этого шага, по данным экспертов, в западных странах развернулась дискуссия об использовании денежных средств, аккумулированных на счетах банков, в целях поддержки Украины.