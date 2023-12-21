США начали срочные переговоры об использовании активов РФ для Киева

СМИ: США начали переговоры с союзниками об использовании активов РФ для Киева
Власти Соединенных Штатов начали срочные переговоры с партнерами и союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Украины. Об этом пишут обозреватели Дэвид Э. Сэнгер и Алан Раппепорт в статье для New York Times.
Аналитики отметили, что Администрация «начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается».
По словам обозревателей, европейские и американские чиновники рассказывают, что Белый дом послал ясный сигнал о поддержке использования замороженных средств Банка России, объем которых превышает $300 млрд.
В частности, Вашингтон призвал Соединенное Королевство, ФРГ, Италию, Канаду, Францию и Японию подготовить стратегию по использованию средств к к 24 февраля 2024 года, дню начала российской спецоперации.
В последние недели обсуждение этой темы ведется на всех уровнях, пояснили Сэнгер и Раппепорт
Напомним, что в 2022 году в ЕС и США были заморожены активы Центробанка РФ, а также ряда российских предпринимателей. После этого шага, по данным экспертов, в западных странах развернулась дискуссия об использовании денежных средств, аккумулированных на счетах банков, в целях поддержки Украины.
Осенью 2023 года, заметили аналитики, лидеры западных стран склонялись к тому, чтобы направить Киеву только прибыль от замороженных средств.