В США назвали преждевременными разговоры об использовании активов РФ для Киева

Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Он напомнил, что администрация США по-прежнему ждет от американского конгресса одобрения запроса главы Белого дома Джо Байдена на выделение допсредств Украине. О том, что США начали обсуждать с союзниками возможность использования активов РФ для помощи Киеву, упоминало ранее издание The New York Times со ссылкой на источники среди местных чиновников. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предупредил, что российская сторона подготовит симметричный ответ на конфискацию своих активов в Европе. До этого сообщалось, что Генпрокуратура Германии намерена изъять некоторую часть активов России на сумму свыше 720 миллионов. По данным СМИ, благодаря этому власти страны планируют пополнить свой госбюджет.