Израиль заявил об уничтожении туннелей в «элитном квартале» ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила сеть туннелей в «элитном квартале» палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил страны.
В ликвидации сети туннелей участвовало инженерное подразделение «Яалом». Отмечается, что коммуникации были встроены в элитный жилой комплекс в Газе.
Накануне армия Израиля заявила, что полностью контролирует «элитный квартал». Во время боевых действий там располагалось административное и военное руководство ХАМАС.
Палестинское движение отказалось от предложения Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников, передает «Радиоточка НСН».