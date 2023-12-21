Орбан встретится с Зеленским впервые после начала СВО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Об этом политик заявил на пресс-конференции.

«Это будет двусторонняя встреча в какой-то момент в будущем», — передает Sky News заявление Орбана по поводу встречи с Зеленским.

Ранее Орбан заявил о том, что венгерский парламент не проголосует за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Он добавил, что не может себе представить обратное.