Орбан анонсировал первую с начала конфликта на Украине встречу с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встречу с Владимиром Зеленским. Эта встреча будет первыми переговорами политиков с начала СВО. Об этом сообщает Sky News.
Такое заявление Орбан сделал во время международной пресс-конференции. При этом инициатором встречи является Зеленский. Орбан не стал уточнять, когда конкретно состоится встреча — по его словам, она пройдёт «в какой-то момент в будущем».
Помимо этого Орбан уточнил, что Зеленский хочет обсудить вступление Украины в Евросоюз — в последнее время Венгрия выступает решительно против этого шага.
«Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем? (будет разговор — прим. ред.)», — заявил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что не хотел бы иметь общую границу с Россией.