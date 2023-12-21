Орбан анонсировал первую с начала конфликта на Украине встречу с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встречу с Владимиром Зеленским. Эта встреча будет первыми переговорами политиков с начала СВО. Об этом сообщает Sky News.

© Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер

Такое заявление Орбан сделал во время международной пресс-конференции. При этом инициатором встречи является Зеленский. Орбан не стал уточнять, когда конкретно состоится встреча — по его словам, она пройдёт «в какой-то момент в будущем».

Помимо этого Орбан уточнил, что Зеленский хочет обсудить вступление Украины в Евросоюз — в последнее время Венгрия выступает решительно против этого шага.

«Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем? (будет разговор — прим. ред.)», — заявил Орбан.