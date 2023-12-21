В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе

«Эти условия способствуют постоянному росту инфекционных заболеваний. Сегодня в Газе в среднем есть только один душ на 4500 человек и один туалет на 220. Питьевой воды по-прежнему не хватает, а уровень дефекации на открытом воздухе увеличивается. Эти условия делают распространение инфекционных заболеваний неизбежным», — заявили в ВОЗ.