Нетаньяху предложил ХАМАС «сдаться или умереть»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в СМИ по поводу возможной сделки по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что ЦАХАЛ продолжит войну с ХАМАС до победы, предложив палестинскому движению «сдаться или умереть». Его слова приводит «РИА Новости».

В обращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль будет «сражаться до победы» и не остановит «войну пока не выполнит все ее цели» — полной ликвидации ХАМАС и освобождения всех израильских заложников.

«Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора», — отметил он.

По словам Нетаньяху, после ликвидации ХАМАС он «будет работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля».