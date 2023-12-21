Нетаньяху предложил ХАМАС «сдаться или умереть»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне дискуссий в СМИ по поводу возможной сделки по освобождению заложников из сектора Газа в обмен на прекращение огня заявил, что ЦАХАЛ продолжит войну с ХАМАС до победы, предложив палестинскому движению «сдаться или умереть». Его слова приводит «РИА Новости».
В обращении к нации Нетаньяху сказал, что Израиль будет «сражаться до победы» и не остановит «войну пока не выполнит все ее цели» — полной ликвидации ХАМАС и освобождения всех израильских заложников.
«Выбор, который я предлагаю ХАМАС, очень прост — сдаться или умереть. У них нет и не будет другого выбора», — отметил он.
По словам Нетаньяху, после ликвидации ХАМАС он «будет работать изо всех сил, чтобы гарантировать, что Газа больше не представляет никакой угрозы для Израиля».
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.