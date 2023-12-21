Порошенко получил крупную сумму денег от властей Венгрии

Предприниматель Петр Порошенко, бывший президент Украины, указал в налоговой декларации 37 млн евро, полученных от правительства Венгрии, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным портала, бизнесмен заявил полученные деньги как доход от процентов и погашения облигаций. Он отметил, что денежные средства были получены 24 ноября.

Отмечается, что транш пришел за неделю до неудачной поездки в Польшу — 1 декабря украинские пограничники отказались пропустить политика.

В пресс-службе партии Порошенко «Евросолидарность» пояснили, что политик действительно получил деньги в обозначенном объеме. Вместе с тем, к политике и к возможной встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном они никакого отношения не имеют.

Работой с ценными бумагами, уточнили в партии, занимаются нанятые бывшим президентом Украины инвестиционные управляющие. В их задачу входит покупка государственных и корпоративных облигаций и прочие необходимые действия в этой сфере.