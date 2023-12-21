Ким Чен Ын: КНДР готова ответить на провокации ядерным ударом
КНДР незамедлительно ответит ядерным ударом в случае провокации со стороны других стран. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Известно, что 20 декабря глава КНДР встретился с военнослужащими главного ракетного управления, которые участвуют в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» и поздравил их с удачным запуском.
«Решительная военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», — сказал Ким Чен Ын.
По его мнению, подлинная обороноспособность заключается в «реальной возможности превентивно атаковать противника в любом месте и заставлять его испытывать страх».
Напомним, что в ночь на 18 декабря КНДР в третий раз с начала 2023 года испытала твердотопливную МБР «Хвасон-18». Отмечалось, что она пролетела тысячу километров прежде, чем упасть в Японском море, максимальная высота превысила шесть тысяч метров. Таким образом в Японии считают, что ракета может достичь любой точки в США.