Ким Чен Ын: КНДР готова ответить на провокации ядерным ударом

КНДР незамедлительно ответит ядерным ударом в случае провокации со стороны других стран. Об этом заявил лидер республики Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Известно, что 20 декабря глава КНДР встретился с военнослужащими главного ракетного управления, которые участвуют в учениях по пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» и поздравил их с удачным запуском.

«Решительная военная деятельность продемонстрировала эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», — сказал Ким Чен Ын.

По его мнению, подлинная обороноспособность заключается в «реальной возможности превентивно атаковать противника в любом месте и заставлять его испытывать страх».