Белоруссия отказалась платить пенсии будущим военным пенсионерам из СНГ

Президент Белоруссия Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика выходит из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военных пенсионеров в рамках СНГ, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Отмечается, что указ № 407 «О выходе Республики Беларусь из международных договоров» Лукашенко подписал 21 декабря. В сообщении пресс-службы уточняется, что в 99% случаев назначения таких пенсий приходятся на военных пенсионеров из России и Украины.

Подчеркивается, что лицам, которые проживают в Беларуси и которым пенсии были назначены до выхода из соглашений, выплаты будут продолжены.