"Евросолидарность": полученные Порошенко деньги стали доходом от ценных бумаг

В партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Евросолидарность" прокомментировали выплаты политику от Минфина Венгрии незадолго до его несостоявшейся встречи с премьером страны Виктором Орбаном. Об этом пишет украинская газета "Страна.ua". Как отмечает издание, "Евросолидарность" назвала информацию об этом "манипулятивной" и "вырванной из контекста". В партии отмечают, что речь идет о доходах от государственных и корпоративных ценных бумаг, приобретением которых занимаются инвестиционные управляющие, нанятые Порошенко. Согласно заявлению "Евросолидарности", за последнее время средства от этих бумаг были получены из США, Великобритании, Франции, Венгрии и других стран, о чем сразу было сообщено Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Как отмечает "Страна.ua", в ЕС считают, что Порошенко занимается этим "с целью аккумуляции средств на многочисленные проекты по поддержке ВСУ". До этого стало известно, что Порошенко получал деньги от властей Венгрии перед неудачной попыткой выезда из страны. Издание "Страна.ua" отмечало, что экс-президент Украины получил от министерства финансов Венгрии 37 млн гривен. Эта сумма была внесена в декларацию политика. В отчете она указана как доход от процентов и погашения облигаций. Средства были получены 24 ноября. Порошенко заявлял, что его не пустили в США и Польшу 1 декабря. По его словам, пограничники приняли такое решение из-за указания из офиса украинского лидера Владимира Зеленского.