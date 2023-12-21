В Чехии заявили, что получили выгоду от конфликта на Украине

Чехия получила финансовую выгоду от помощи Киеву в виде выплат от союзников по НАТО за передачу техники Украине, резкого увеличения производства военной продукции и рабочей силы для экономики, которой стали беженцы. Такое заявление сделал уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный, передает «РИА Новости».

По его словам, Прага потратила на помощь Киеву «десятки миллиардов крон.

«Но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше», — сказал Копечный.

Он отметил, что деньги на поставку военной помощи Украине Прага получала от заграничных партнеров, в том числе от Дании, Нидерландов и США. Кроме того за два года конфликта крупнейшие производители военной продукции STV Group и Czechoslovak Group увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600% и 700% соответственно.