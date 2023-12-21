В Чехии заявили, что получили выгоду от конфликта на Украине

Чехия получила финансовую выгоду от помощи Киеву в виде выплат от союзников по НАТО за передачу техники Украине, резкого увеличения производства военной продукции и рабочей силы для экономики, которой стали беженцы. Такое заявление сделал уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный, передает «РИА Новости».

В Чехии заявили, что получили выгоду от конфликта на Украине
© РИА Новости

По его словам, Прага потратила на помощь Киеву «десятки миллиардов крон.

«Но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше», — сказал Копечный.

Он отметил, что деньги на поставку военной помощи Украине Прага получала от заграничных партнеров, в том числе от Дании, Нидерландов и США. Кроме того за два года конфликта крупнейшие производители военной продукции STV Group и Czechoslovak Group увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600% и 700% соответственно.

Также Копечный назвал еще одним плюсом для экономики Чехии украинских беженцев, 120 тысяч из которых нашли в стране работу.

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