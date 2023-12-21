В Одессе женщина отбила спутника у военкомов

В Одессе сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) приехали на машине скорой помощи и попытались забрать с собой мужчину, однако его спутница не позволила им этого сделать. Российская газета

Женщина бросилась в открытый салон машины и попыталась отбить призывника. Одесситка вступила в конфликт с военкомами, начала громко кричать и сопротивляться действиям сотрудников территориального центра комплектования, пока ее вместе с молодым человеком не отпустили. После этого скорая уехала. Lenta.ru