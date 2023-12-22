CNN: ВВС США планируют восстановить аэродром на острове Тиниан в Тихом океане

Военно-воздушные силы США планируют возобновить использование старого аэродрома, расположенного на тихоокеанском острове Тиниан.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского генерала Кеннета Вильсбаха. Как подчеркивается в материале, в августе 1945 года с данного аэродрома начались бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки с применением атомных бомб. При этом, по словам командующего ВВС США в составе тихоокеанского регионального войскового оперативно-стратегического объединения армии страны, в будущем упомянутая база вновь может стать "обширным" военным объектом. Вильсбах пояснил, что это произойдет после завершения работ по освобождению аэродрома от растений.

Американская база превратилась в настоящие джунгли после того, как последние подразделения ВВС США покинули объект в 1946 году. "США планируют вернуть в строй аэродром на Тихоокеанском острове, с которого начались атомные бомбардировки Японии, поскольку они пытаются расширить возможности своего базирования в случае каких-либо военных действий с Китаем", — уточнили авторы публикации. Генерал добавил, что "значительный прогресс" в этом вопросе можно будет увидеть уже в ближайшие несколько месяцев.