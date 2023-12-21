Джо Байден попытался обнять пустоту
Президент США Джо Байден в ходе выступления перед избирателями в штате Висконсин повернулся спиной к залу и раскинул руки, будто хотел кого-то обнять. Видео опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах ролика Байден с улыбкой общается с избирателями, затем поворачивается к ним спиной, обнимает пустоту, приветственно машет рукой.
Вместе с тем, рядом с ним на сцене, а также сбоку от сцены нет никого. Телохранитель находится в глубине сцены, за кулисами, объятия явно адресованы не ему.
Напомним, что ранее президент США решил «пожать руку пустоте» после своего выступления в Сиэтле, а во время визита в Ольстерский университет в Северной Ирландии вдруг резко повернулся спиной к слушателям в зале и, глядя на стену перед собой, сказал в пустоту: «Не прыгай».
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