Джо Байден попытался обнять пустоту

Президент США Джо Байден в ходе выступления перед избирателями в штате Висконсин повернулся спиной к залу и раскинул руки, будто хотел кого-то обнять. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах ролика Байден с улыбкой общается с избирателями, затем поворачивается к ним спиной, обнимает пустоту, приветственно машет рукой.

Вместе с тем, рядом с ним на сцене, а также сбоку от сцены нет никого. Телохранитель находится в глубине сцены, за кулисами, объятия явно адресованы не ему.