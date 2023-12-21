Алиев определил судьбу Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед матчем 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди, заявил, что азербайджанцы останутся жить в Нагорном Карабахе навсегда. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

«Четыре года назад некоторые люди на этом стадионе говорили, что Карабах — это Армения, и точка. Мы доказали им, что Карабах — это Азербайджан», — сказал Алиев.

Он считает, что предстоящий футбольный матч имеет большое символическое значение, и азербайджанцы останутся победителями вне зависимости от его исхода.

Над Нагорным Карабахом будет вечно развиваться азербайджанский флаг, уверены в Баку, а «вся символика сепаратизма была выброшена на свалку истории».