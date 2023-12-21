Орбан рассказал, планирует ли встречаться с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не планирует в ближайшее время встречаться с президентом России Владимиром Путиным, но готовится к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вопросы по поводу возможных контактов главы правительства с другими лидерами были заданы журналистами на его пресс-конференции по итогам года. По поводу перспектив новой встречи с российским президентом венгерский премьер заявил, что "ни у одной из сторон нет намерения проводить такую встречу в ближайшем будущем". Орбан и Путин встречались в Пекине 17 октября во время международного форума "Один пояс - один путь".

Что касается Зеленского, то за последние два года у Орбана не было с ним ни одной полноценной встречи, и венгерский премьер ни разу за это время не посещал Киев в отличие лидеров других стран Евросоюза. Однажды они обменялись несколькими фразами на саммите ЕС в Брюсселе, куда в качестве гостя приезжал украинский президент, а 10 декабря коротко поговорили в Буэнос-Айресе на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Там Орбан получил приглашение посетить Киев.