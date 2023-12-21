Орбан пророчит провал новым миграционным правилам ЕС

Новые правила миграционной политики Евросоюза «совершенно точно» обернутся провалом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон рассказала, что Европарламент и страны ЕС достигли соглашения по реформе общей миграционной политики.

«Совершенно точно можно сказать — это кончится провалом», — сказал венгерский премьер.

По мнению Орбана, пакт является ошибочным «с самого начала». Он подчеркнул, что правила приняли не единогласно, а просто большинством.

Напомним, что комплекс реформ под названием «Пакт о миграции и предоставлении убежища» предусматривает серию новых правил, которые регулируют усиление контроля на внешних границах ЕС, предусматривают более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение людей, не имеющих права находится на территории союза. Также в нем предусматривается распределение мигрантов по разным странам, что необходимо для снижения нагрузки на государства «первой линии».