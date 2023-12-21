Орбан пророчит провал новым миграционным правилам ЕС
Новые правила миграционной политики Евросоюза «совершенно точно» обернутся провалом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Ранее еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон рассказала, что Европарламент и страны ЕС достигли соглашения по реформе общей миграционной политики.
«Совершенно точно можно сказать — это кончится провалом», — сказал венгерский премьер.
По мнению Орбана, пакт является ошибочным «с самого начала». Он подчеркнул, что правила приняли не единогласно, а просто большинством.
Напомним, что комплекс реформ под названием «Пакт о миграции и предоставлении убежища» предусматривает серию новых правил, которые регулируют усиление контроля на внешних границах ЕС, предусматривают более быструю процедуру рассмотрения запросов о предоставлении убежища и более эффективное выдворение людей, не имеющих права находится на территории союза. Также в нем предусматривается распределение мигрантов по разным странам, что необходимо для снижения нагрузки на государства «первой линии».
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что Будапешт отвергает новые правила. Он подчеркнул, что Венгрия не допустит ситуации, в которой ей указывают со стороны, кого пускать в страну.