Премьер Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы иметь общую границу с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией. Его слова на встрече с журналистами по итогам года передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, какими он видит границы соседней Украины в будущем, Орбан заметил, что в этом плане внимание Венгрии обращено только на себя. "Она заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией", - сказал премьер. По словам Орбана, Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством. "Большие мальчики согласны во всем остальном", - добавил венгерский премьер. До этого Орбан заявлял, что Венгрия не поддерживает стремление Украины к членству в НАТО, так как это означало бы немедленное втягивание альянса в военный конфликт. 18 декабря депутат Европарламента от Литвы Раса Юкнявичене заявила, что Европейской комиссии (ЕК) и Совету ЕС нужно рассмотреть вопрос о лишении Венгрии права голоса в Европейском союзе.