На Украине участились случаи фиктивных браков ради выезда за границу

Попадающие по возрасту под мобилизацию мужчины на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки, чтобы иметь возможность уехать из страны. Об этом заявил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук, пишет РИА Новости.

По его данным, на Украине за сутки выдается около шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста, и около 15% из них получают инвалиды и сопровождающие.

«Наблюдаем в последнее время увеличение случаев фиктивных браков с лицами с инвалидностью и с многодетными женщинами, у которых несовершеннолетние дети», — отметил Матвийчук.

Он также рассказал, что был выявлен «интересный случай», когда призывник подделал медицинские документы и «официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую его пол».

«Был Антон, а стал Тоня», — рассказал Матвийчук, подчеркнув, что операции по смене пола мужчина не делал.

Ранее Верховная рада Украины в очередной раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. При этом в парламент поступил законопроект, подразумевающий введение отсрочки от мобилизации для тех призывников, которые занимаются волонтерской деятельностью.