Орбан: Действия России на Украине можно называть военной операцией
Действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он считает, что происходящее – военная операция, потому что не было объявления войны между двумя странами.
Орбан предложил «радоваться, что пока нет войны. Потому что, если будет война, будет всеобщая мобилизация, а я никому этого не желаю», передает ТАСС.
Ранее Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.