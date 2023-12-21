Орбан: Действия России на Украине можно называть военной операцией

Действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он считает, что происходящее – военная операция, потому что не было объявления войны между двумя странами.

Орбан предложил «радоваться, что пока нет войны. Потому что, если будет война, будет всеобщая мобилизация, а я никому этого не желаю», передает ТАСС.