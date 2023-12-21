Киевский политолог Раимов: 2023 год стал самым тяжелым для Зеленского

2023 год стал самым тяжелым для президента Украины Владимира Зеленского с того времени, как он пришел к власти, заявил киевский политолог Дмитрий Раимов в интервью украинскому Youtube-каналу.

По словам политолога, "мастерства публичной речи уже недостаточно, экономическая составляющая общественной жизни достаточно слаба, даже тяжела… На фронте новостей хороших не так часто мы получаем…"

Раимов также назвал 2023 год бесперспективным, при этом провалы Зеленского, считает он, провоцируют украинцев терять веру в скорою победу и какое-либо приемлемое будущее.