Парламент Украины принял законопроект о медицинском каннабисе во втором чтении

Верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации использования медицинского каннабисе во втором чтении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Так, от партии "Слуга Народа" "за" законопроект проголосовали 178 депутатов, от "Платформа за жизнь и мир" - 10 депутатов, от "Голоса" - 19 депутатов, от "Восстановление Украины" - 12 голосов, от "За будущее" - 7 депутатов, от "Доверие" - 12 голосов. Ноль голосов были только от "Европейской солидарности" и "Родины". При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны. \ В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.