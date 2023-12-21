Украинский парламент принял законопроект о легализации медицинской марихуаны

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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За принятие документа проголосовали 248 депутатов украинского парламента. Отмечается, что в соответствии с законопроектом производство медицинского каннабиса и препаратов на его основе будет жестко контролироваться, а выращивать такую коноплю смогут только получившие лицензию и GMP-сертификат юрлица под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для полиции.

Каждый выращенный куст при этом будет иметь индивидуальную кодировку для отслеживания транспортировки, а препараты на основе медицинской марихуаны можно будет приобрести только по выписанному врачом электронному рецепту.