На Украине прокомментировали американское гражданство семьи министра обороны

Трое детей министра обороны Украины Рустема Умерова в настоящее время проживают в США, но имеют только украинское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ТАСС

«Информация (…) о том, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети министра (сын – в возрасте 10 лет, дочери – 8 и 2 года) — являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова — нет», — говорится в публикации. Газета.Ru