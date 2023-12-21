Глава МИД Туниса: мы не исключаем присоединения к БРИКС

Тунис не исключает возможности присоединения к БРИКС, хотя официальных переговоров на эту тему пока не проводилось. Такое заявление сделал министр иностранных дел этой страны Набиль Аммар, сообщает РИА Новости.

В Тунисе не исключили присоединения к БРИКС
© РИА Новости

«Официальных переговоров не было, но мы не исключаем любого варианта, все возможно», — сказал Аммар.

Помимо этого министр указал, что у Туниса отличные отношения со всеми странами — членами БРИКС.

В апреле 2023 года сообщалось, что власти Туниса рассматривают возможность вступления в объединение БРИКС.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Тунис на переговоры.

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