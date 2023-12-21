Обзор иноСМИ: что «заставляет дрожать» Европу и какую лазейку нашли США для помощи Украине

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«Закрытие Суэцкого канала бьет по экономике Европы»

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Йеменские хуситы пригрозили атаковать все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, и практически перекрыли судоходство через Суэцкий канал - судоходные компании массово отменяют рейсы, пишет The Sydney Morning Herald. Но даже до этого стоимость перевозок по Суэцкому каналу, одному из двух ключевых транспортных узлов мира, росла.

Второй по значимости, Панамский канал, теперь также находится под угрозой из-за сильнейшей за почти три четверти века засухи. На Панамский канал приходится около пяти процентов мировой торговли и он является ключевым элементом торговой инфраструктуры между Северной Америкой и Азией. Суэцкий канал, обеспечивающий более 12 процентов мировой торговли, - ключевой пункт на торговом пути между Азией и Европой. До нападений хуситов через него проходило около 50 судов в день, а в год по нему перевозилась продукция на 1,5 триллиона долларов. Фактическое закрытие Суэцкого канала сделает перевозки между Азией и Европой дольше и дороже, а цены на нефть, которую активно перевозят этим маршрутом, уже выросли.

«Уязвимая Европа между Трампом и Путиным»

В конце 2023 года по Европе начал бродить призрак Дональда Трампа, который может вернуться в Белый дом, если победит на выборах в 2024-м. Хотя до прихода к власти в США следующего президента (это произойдет в январе 2025-го) осталось больше года, перспективы переизбрания Трампа, чья враждебность к НАТО сильна, «заставляют Европу дрожать», пишет в своей статье для The Indian Express политолог Раджа Мохан.

Но даже вне зависимости от победы Трампа Республиканская партия уже ясно дала понять, что поддержка Украины и, в более широком смысле, европейской безопасности в Вашингтоне уменьшается. В то же время в России не сомневаются по поводу переизбрания Владимира Путина на пост президента в марте 2024 года. Политическая нестабильность в США вместе с политической стабильностью в России обостряет для Европы геополитические вызовы, считает Мохан. По его мнению, усталость от украинского кризиса в Европе вырастет еще больше и усилятся призывы к переговорам. В то же время, если в США победит Трамп, перед Европой встанет вопрос, способна ли она оплачивать собственную оборону.

СМИ: в Израиле готовы ко второму перемирию с ХАМАС

Власти Израиля готовы заключить новое двухнедельное перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Makan 33.

Источники канала в израильском руководстве заявили, что, несмотря на эту готовность, стороны «все еще далеки от достижения взаимопонимания». Makan 33 утверждает, что ранее в ХАМАС отклонили предложение Израиля, которое включает обмен заложников на палестинских заключенных, осужденных за убийства.

США нашли лазейку для военных поставок Украине

Столкнувшись с опасной нехваткой средств ПВО на Украине и нежеланием республиканцев одобрять помощь Киеву, власти США решили обратиться к союзникам, пишет The Washington Post. В Вашингтоне убедили Токио значительно изменить свои правила военного экспорта, благодаря чему США смогут перебросить на Украину дополнительные ракеты ЗРК Patriot.

В Японии производят ракеты для Patriot по лицензии, полученной от компании Raytheon. Изменение экспортных правил, которое позволило бы поставить эти ракеты Украине, президент США Джо Байден несколько раз за год обсуждал с японским премьером Фумио Кисидой. Как отмечает The Washington Post, Япония обеспокоена, что развитие украинского кризиса воодушевит Китай на операцию на Тайване, поэтому поддерживает Украину.

В ВОЗ обеспокоены новым вариантом COVID

В Индии началась новая волна случаев заболевания коронавирусом, сообщает WION. Правительство страны подтвердило наличие субварианта COVID-19 JN.1 в южном штате Керала, известно уже о двух случаях с летальным исходом. Вариант JN.1 вызвал обеспокоенность экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - они призвали все страны продолжать меры по сдерживанию вируса.