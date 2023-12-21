FP: Победа Трампа на выборах станет катастрофой для Украины

Победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy. RT на русском
Президентство Трампа станет угрозой не только для американской демократии, но и для всего мирового порядка, считают журналисты. "Последствия для Украины могут быть катастрофическими", - говорится в материале. Российская газета
Ранее Владимир Зеленский рассказал о последствиях для Украины победы Трампа на выборах. "Возможное избрание Трампа президентом США сильно повлияет на ход войны на Украине, американская политика станет более экономной и ориентированной на внутренние проблемы", — отметил он. Вечерняя Москва