Варшава и Киев договорились о шагах по разблокированию границы

Министерства инфраструктуры Польши и Украины договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу. Переговоры прошли на уровне заместителей министров, сообщило украинское Мининфраструктуры на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы, - отмечается в тексте. - Ключевой результат встречи - согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап - переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих".

При этом, сообщило украинское ведомство, "вопрос изменений к текущему соглашению о либерализации грузовых перевозок не обсуждается".

Переговоры прошли в развитие встречи вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с его вновь назначенным польским коллегой Дариушем Климчаком, состоявшейся накануне. Ее главной темой был вопрос восстановления движения транспорта через границу двух стран.