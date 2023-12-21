В Румынии выписали премию Санду за «европейские ценности»

Мэрия румынского города Тимишоара присудила премию в размере €30 тыс. президенту Молдавии Майе Санду за «европейские ценности». Об этом сообщает портал NewsMaker.

Как следует из текста, жюри высоко оценило «ясность ее европейского видения и решимость, с которой она его реализует».

«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышан как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии города.

Церемония награждения пройдет 12-13 января, уточняется в материале.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.