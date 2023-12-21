У давнего соратника Зеленского нашли паспорт России и бизнес в Крыму

По данным издания, Баруля в 2009 году получил гражданство России. При этом до 2019 года он приезжал в Крым по российскому паспорту. У него также нашли три квартиры в Судаке. Кроме того, по данным журналистов, продюсер имеет в Крыму две зарегистрированные компании, одна из которых до 2022 года платила налоги в российский бюджет.