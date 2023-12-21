В США озвучили «плохие новости» для президента Байдена

Опрос Университета Монмута свидетельствует о том, что помощники президента США Джо Байдена начали опережать его по популярности. Рейтинг одобрения вице-президента США Камалы Харрис впервые превысил результат главы государства. Об этом сообщил телеканал Fox Business.

В исследовании отмечается, что Харрис получила поддержку 35% респондентов против 34% у Байдена. Телеканал назвал это «плохими новостями» для главы Белого дома, отметив, что рейтинг Байдена сейчас самый низкий за все время с момента его вступления в должность.

В свою очередь президент консалтинговой компании Maslansky + Partners Ли Картер, принявший участие в программе телеканала, признал, что такая разница в процентах может быть «в рамках статистической погрешности». Он также отметил, что Байден и сотрудники его команды в реальности «могут быть одинаково непопулярны».

По словам эксперта, только один из трех американцев одобряет действия своего президента и вице-президента, а значит, «двое из трех американцев их не одобряют».

При этом Картер обратил внимание на рейтинг Байдена внутри его собственной Демократической партии.

«Помните, когда Дональд Трамп был президентом? Его рейтинг одобрения среди республиканцев всегда был выше 90%. А здесь рейтинг одобрения среди демократов равен 60%. Это действительно очень плохие новости», — констатировал Картер.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы президента Соединенных Штатов Джо Байдена снижается среди всех политических групп: уважение к нему теряют нейтральные избиратели, демократы и республиканцы.