В Индонезии назвали виновника конфликта на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом заявил РИА Новости генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы, Хасто Кристианто.

По его словам, для Индонезии одним из фундаментальных принципов внешней политики является уважение суверенитета.

«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — заявил Хасто Кристианто.

Генсек правящей партии отметил, что самой Индонезии тоже стоит напомнить миру о своем суверенитете, чтобы повысить престиж дипломатии страны.

На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».