В Индонезии назвали виновника конфликта на Украине
Конфликт на Украине был спровоцирован амбициями НАТО. Об этом заявил РИА Новости генсек правящей партии Индонезии — Демократической партии борьбы, Хасто Кристианто.
По его словам, для Индонезии одним из фундаментальных принципов внешней политики является уважение суверенитета.
«Именно поэтому мы способны понять ситуацию с Россией и Украиной — ведь это проблема суверенитета, возникшая из-за амбиций НАТО», — заявил Хасто Кристианто.
Генсек правящей партии отметил, что самой Индонезии тоже стоит напомнить миру о своем суверенитете, чтобы повысить престиж дипломатии страны.
На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Началу спецоперации предшествовал отказ США и НАТО дать России гарантии безопасности. Среди прочего они предполагали отказ от расширения Североатлантического альянса на восток. По итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отмечал, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО.