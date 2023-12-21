Еще 16 штатов США подали иски с требованием не допустить Трампа к выборам

NYT: иски с требованием не допустить Трампа к выборам поданы ещё в 16 штатах США
Ещё в 16 американских штатах поданы иски с требованием не допустить бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа к участию в процедуре отбора кандидата от Республиканской партии на выборах президента 2024 года.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.
«По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность», — говорится в публикации.
По данным газеты, в исках утверждается, что Трамп не имеет права принимать участие в президентских выборах в соответствии с 14-й поправкой Конституции США, поскольку он якобы принимал участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.
Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу принимать участие в местных выборах в рамках определения кандидата от республиканцев на выборах 2024 года.