Пока вы спали: массовые протесты в Аргентине и новые санкции ЕС против России

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В ЕС сообщили о подготовке 13-го и 14-го пакетов санкций против РФ

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Новые пакеты санкций против России уже готовит Европейский союз. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на депутата Европарламента от Чехии Томаша Здеховски.

Политик считает, что на разработку новых мер не потребуется много времени, вскоре их представят странам-членам ЕС. Депутат от Эстонии Яна Тоом добавила, что инициатива о принятии новых санкций, скорее всего, будет исходить главным образом от прибалтийских стран.

Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом

КНДР немедленно ответит атакой с применением ядерного оружия в ответ на провокацию со стороны других стран. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает РИА Новости.

Накануне Ким Чен Ын встретился с военными главного ракетного управления, которые принимали участие в учениях по запуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», и поздравил их с успехом.

«Военная деятельность продемонстрировала... эволюцию ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которой КНДР не будет медлить даже с ядерной атакой, когда противник провоцирует ее с помощью ядерного оружия», — заявил он.

ВС Чехии назвали Россию потенциальным военным противником

«Прямой угрозой безопасности» назвали Россию власти Чехии. Такое заявление сделал начальник генерального штаба ВС Чехии Карл Ржехка, передает РИА Новости со ссылкой на сайт Министерства обороны Чехии.

«Прямой угрозой нашей безопасности и нашим потенциальным военным противником является Россия. В наших целях избежать войны и минимизировать возможность, что в Европу вернется массовое насилие», — заявил он.

При этом отмечается, что у армии Чехии недостаток персонала, боеприпасов, а также не хватает возможностей по ремонту бронетехники и размещения союзных контингентов.

Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

Жители Аргентины устроили акцию протеста против экономической политики нового правительства и перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, на митинг собрались сотни человек. Путь к дому правительства перекрыли полицейские с щитами. Среди протестующих также есть семьи с маленькими детьми. Полиция взяла участников акции в кольцо и постепенно его сжимает. Нескольким людям стало плохо. Предположительно, сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Макрон рассказал о провале попыток сдерживания России

Брюссель не должен прекращать помощь Украине, даже если позиция Вашингтона изменится, так как на кону безопасность Европейского союза (ЕС). Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал France 5.

Он утверждает, что поддержка Украины — один из основополагающих вопросов 2024 года.