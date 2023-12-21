Бывший президент Франции отказался считать Депардье гордостью страны

Он сделал заявление после слов действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил против лишения актера ордена Почетного легиона и назвал его гордостью Франции, пишет РБК .

До этого стало известно, что Жерар Депардье домогался женщин во время поездки в Северную Корею в 2018 году. Об этом говорилось в документальном фильме «Депардье: Падение огра». После того как секс-скандал стал достоянием общественности, во Франции решили запретить фильмы с Депардье.