Несправедливо отсидевший 48 лет американец вышел из тюрьмы

Суд в американском штате Оклахома отменил приговор мужчине, который провел в тюрьме более 48 лет. Почти полвека назад его обвинили в убийстве, которого он не совершал. Подробности опубликовал телеканал NBC News.

«На основании четких и убедительных доказательств суд приходит к выводу, что преступление, за которое Симмонс был осужден, приговорен и отправлен в тюрьму... не было совершено Симмонсом», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, этот случай стал самым продолжительным сроком тюремного заключения в США по обвинению, которое в результате было снято.