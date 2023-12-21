Лидер демократов: Трамп способен заблокировать помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение нового пакета помощи Украине. Об этом заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Он ожидает, что пять республиканцев в Сенате проголосуют за сделку, несмотря ни на что, и еще 15 проголосуют против. На остальных может повлиять Трамп, который является огромной политической силой в Республиканской партии.

"Вопрос в том, поступят ли они правильно, даже зная, что Трамп выступит с нападками на них?" - заявил Шумер в интервью газете Politico.

Издание добавляет, что несколько консервативно настроенных республиканцев в Сенате уже согласны с Трампом и выступают против дальнейшей помощи Украине.

Ранее Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе.