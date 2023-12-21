В Запорожской области спрогнозировали смену Зеленского

«Он будет до последнего пытаться сохранить с ними коммуникацию, но рано или поздно или он сделает ошибку, когда его просто сменят, как салфетку гигиеническую, или же спровоцируют эту ситуацию, или просто поменяют», — спрогнозировал губернатор.