Милей подписал указ о мерах по либерализации экономики Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ с более чем 300 реформами по либерализации экономики страны. Об этом глава государства заявил в обращении к нации, передает ТАСС.
«Мы подписали чрезвычайный указ, чтобы начать разбирать этот репрессивный институциональный правовой каркас, который разрушает нашу страну», — сказал Милей.
Президент перечислил 30 мер. В частности, он объявил о запрете введения ограничений на экспорт, а также об отмене правил, препятствующих приватизации публичных компаний, и закона об аренде, запрещающего сдавать квартиры на срок менее трех лет и перекладывающего все чрезвычайные расходы на владельца недвижимости.
«Эти реформы, которые я упомянул, только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — подчеркнул Милей.
Он добавил, что реформам еще необходимо пройти обсуждение в парламенте Аргентины. Глава государства заявил, что в ближайшие дни созовет внеочередную сессию конгресса и призвал законодателей «сотрудничать для продвижения в этом процессе изменений».