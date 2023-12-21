Милей подписал указ о более чем 300 реформах

Указ о более 300 реформах по либерализации экономики подписал президент Аргентины Хавьер Милей. Нововведения еще должны получить одобрения парламента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление лидера Аргентины в обращении к нации.

«Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня», — сказал он.

Милей назвал реструктуризацию страны, устранение барьеров, сдерживающих экономическое развитие, а также возвращение свободы главными целями этих реформ.

В числе необходимых для принятия мер лидер Аргентины указал либерализацию экспорта, приватизацию, отказ от регулирования цен и другие. Он подчеркнул, что все это — лишь первый шаг на пути к новой стране. В ближайшее время он намерен созвать чрезвычайное заседание парламента и отправить им пакет законов, чтобы ускорить запланированные изменения.