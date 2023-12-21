Посол Палестины в Вене подтвердил возобновление переговоров ХАМАС и Израиля

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС действительно вновь начали переговоры о прекращении огня. Эту информацию подтвердил палестинский посол в Вене Салах Абдель Шафи. В комментарии РИА Новости он сообщил, что пока стороны не могут договориться из-за имеющихся разногласий в деталях.

«Да, это в основном в сообщениях СМИ. Но факт заключается в том, что обсуждения ведутся. Есть посредники», - рассказал высокопоставленный дипломат.

Посол Шафи уточнил, что главными посредниками являются Катар и Египет, а также США. По его словам, позиции противоборствующих сторон очень далеки друг от друга.

Как сообщалось 17 декабря агентство Reuters, представители палестинского движения и Израиля могут возобновить перемирие в секторе Газа. Уточнялось, что, с одной стороны, израильская сторона согласилась получить от ХАМАС список пленных и готова рассчитать график перемирия, а с другой, она отказалась отвести свои войска с занятых ранее позиций.

До этого гуманитарного перемирия удалось достичь в конце ноября. Сначала оно действовало четыре дня, в это время между палестинцами и израильтянами проходил обмен пленными. Затем его продлевали еще несколько раз.