Мадуро встретился с освобожденным в США венесуэльским дипломатом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретил в среду в президентском дворце Мирафлорес освобожденного в США венесуэльского дипломатического посланника Алекса Сааба, который длительное время незаконно находился под арестом. Трансляцию вели все венесуэльские телеканалы.

"Я приветствую этого смелого патриота, который выдержал 1 280 дней, 40 месяцев в ужасных условиях похищения, мерзкой тюрьмы, физических и психологических пыток, угроз, лжи, и после 1 280 дней похищения победили правда и справедливость", - заявил президент.

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Он указал, что "правда о смелом человеке, предпринимателе и дипломате, рожденном в Колумбии, и венесуэльском гражданине, единственным преступлением которого был поиск медикаментов во время пандемии и победа над криминальными санкциями, криминальной блокадой, но его схватили и похитили".

"Все вакцины и медикаменты получил народ, когда ты был похищен и подвергнут пыткам в Кабо-Верде", - сообщил президент, обращаясь к Саабу.

"Ни ненависть, ни фашизм, ни преследования не смогли и никогда не смогут победить нас", - подчеркнул глава государства и указал, что "нет ни малейших доказательств обвинений", выдвинутых против дипломата.

"Я знал, что этот день должен наступить, и это день наступил, благословенный, незабываемый день 20 декабря 2023 года", - заявил Мадуро.

"Я горжусь тем, что служу народу Венесуэлы и служу гуманному лояльному правительству, которое, как и я, никогда не сдается. Мы всегда будем побеждать", - заявил Сааб и выразил благодарность принявшим участие в его освобождении.

Дипломатический посланник и близкий соратник Мадуро Сааб совершал зарубежные поездки для обеспечения поставок продовольствия и медикаментов в Венесуэлу в условиях американских санкций.