Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

«В те критические первые месяцы <…> администрация Байдена заявляла, что обеспокоена тем, что, если Путин увидит на Украине неправильный тип танка, ракеты или самолета, он может ответить ядерным оружием. Эти опасения заставили администрацию Байдена и европейских союзников терять драгоценное время», — заявил обозреватели издания The Time.

Британские журналисты считают, что более решительное вооружение Киева в первые месяцы конфликта могло кардинально поменять ситуацию на поле боя. Однако национальные интересы США не всегда совпадают с украинскими. По мнению издания, Вашингтону нужна стабильная Россия не меньше, чем свободная Украина.

В последнее время позиция США изменилась. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Байден дал сигнал российскому лидеру, о готовности Вашингтона к ядерной конфронтации с РФ. В ноябре экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу страны в том, что тот не способен вести полноценный диалог с такими державами, как Россия, так как не имеет необходимых базовых знаний о ядерном вооружении.