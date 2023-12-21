ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене удерживаемых лиц, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

Как уточнило издание, в ХАМАС не согласились на остановку боевых действий. «ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников», — подчеркнул автор.

В движении заявили, что ХАМАС не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня. По мнению израильских чиновников, ХАМАС, вероятно, хочет вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки. В рамках новой сделки Израиль хотел добиться освобождения 40 заложников.